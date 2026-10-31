Redacción Andalucía Europa Press 31 OCT 2026 - 19:32h.

A Pepe, que iba en el vagón 8 del AVE y era miembro de la Hermandad del Museo de Sevilla, lo buscaba su mujer y su hermana

La agonía de las familias de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda: piden agilizar la identificación de las víctimas

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SevillaTriste desenlace en la búsqueda de José Ángel San Emeterio tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo). El sevillano de 54 años que viajaba con su perrito Trece en uno de los trenes está entre los 69 fallecidos.

Ha sido identificado ya, poniendo fin a la desesperante inquietud de su hermana, su mujer y también el hermano de Pepe, quien recibió en su móvil un mensaje al instante de producirse el siniestro, gracias al reloj inteligente que llevaba.

El hombre tenía su asiento en el vagón 8 del AVE cuando ocurrió el suceso el 28 de octubre. La Guardia Civil encontró durante las labores de rescate a su mascota, sana y salva. Sin embargo, a él se le seguía buscando.

Finalmente, este 31 de octubre a las 12:15 horas se ha confirmado su fallecimiento, que ha comunicado la Hermandad del Museo de Sevilla, de la que era miembro José Ángel San Emeterio Freire.

Cuarta víctima sevillana del accidente ferroviario

Su deceso supone la décima víctima andaluza y la cuarta sevillana, tras la confirmación de José Manuel Chacón, de 31 años, uno de los dos agentes de la Benemérita desaparecidos; de Antonio Vázquez, el apoderado de Pablo Aguado; y del padre del actor hispalense César Vicente.

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Según ha indicado la citada hermandad en un mensaje publicado en 'X', el Hermano Mayor y Junta de Gobierno, en nombre de la Real Corporación, expresan sus "más sinceras condolencias y piden al Señor de la Expiración y a su bendita Madre de las Aguas que le acojan en su seno".