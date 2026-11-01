La alcaldesa Aspariegos afirma que la familia tenía muy buena relación con todo el pueblo

Las cuatro víctimas del accidente de Zamora son un padre de 59 años, su hija de 29 y sus dos nietos de 3 y 2 años

Compartir







Los vecinos de Aspariegos, una población zamorana de unos 220 habitantes, están impactados y consternados por la muerte este domingo en un accidente de tráfico de una familia del municipio, un hombre de 59 años, su hija de 29 y los dos hijos de ésta, de dos y tres años, que eran vecinos de la localidad desde hacía unos meses. Aunque la investigación continúa, las primeras hipótesis apuntan a un exceso de velocidad o una distracción cuando se dirigían a comer a una localidad cercana.

La alcaldesa de Aspariegos, Elisa de Prada, ha indicado a EFE que pese a llevar poco tiempo viviendo en la localidad tenían muy buena relación con todo el pueblo, por lo que ha sido "un mazazo" para todos los vecinos y el Ayuntamiento pretende declarar luto oficial y adoptar alguna medida de condolencia oficial en el pleno que se celebrará la próxima semana.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 46 años al caerle encima el coche que reparaba en Sierra de Yeguas

Ha explicado que los cuatro vivían juntos en una vivienda que había comprado a principios de la pasada primavera el abuelo y conductor del turismo siniestrado, que llegó de la comarca zamorana de Benavente y trabajaba en la fábrica Quesos del Duero de Toro, del grupo García Baquero.

Posteriormente, al finalizar el pasado curso escolar, llegaron la madre y los dos niños procedentes de Sevilla y el de tres años asistía a clase actualmente en el colegio rural agrupado de Coreses mientras que el pequeño aún no estaba escolarizado.

PUEDE INTERESARTE Hallan muerto a un hombre en su coche tras descontrolarse una quema de rastrojos en Villamayor, Ciudad Real

Se salió de la vía y chocó contra una tajea de hormigón

Los cuatro, de nacionalidad española, viajaban en un turismo que sobre las 13:45 horas se salió de la vía y chocó contra una tajea de hormigón a la altura del kilómetro 16,300 de la carretera ZA-P-2314, en el tramo que une las localidades de Anadvías y Malva, a la altura de este último municipio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Inicialmente la persona que alertó al 1-1-2 informó de que había tres personas heridas atrapadas en el interior del vehículo, aunque posteriormente, los medios sanitarios desplazados al lugar, entre ellos un helicóptero medicalizado y el personal de Atención Primaria del centro de salud de Toro, confirmaron el fallecimiento de cuatro personas.

El accidente ocurrió en un tramo recto de la carretera

El accidente, según han confirmado a EFE fuentes municipales y de la Guardia Civil, ha tenido lugar en un tramo recto de la carretera, por la salida de la vía por la margen derecha del turismo y el posterior choque con la tajea.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Hasta el lugar del accidente se desplazaron los bomberos de Toro, del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, para realizar las tareas de excarcelación de las víctimas.

La localidad de Aspariegos, de la que eran las víctimas, es un municipio zamorano de unos 220 habitantes situado entre las comarcas de Tierra del Pan y el alfoz de Toro, a unos 25 kilómetro de la capital zamorana.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado a través de su cuenta en X que está "conmovido" por la noticia del accidente, y ha trasladado su cariño a la familia y seres queridos.