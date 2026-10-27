Los efectivos de la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

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Un hombre de 63 años de edad era hallado este lunes sin vida en el interior de su vehículo en el término municipal de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), tras verse envuelto en un incendio originado mientras realizaba labores de quema de rastrojos en un terreno de la zona.

El cadáver del varón era localizado sobre las 15.00 horas de este lunes. Según ha adelantado el diario Lanza y han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los primeros indicios apuntan a que el fuego se habría descontrolado durante los trabajos agrarios, momento en el que la víctima intentó sofocar las llamas por sus propios medios antes de quedar atrapada. Posteriormente, el hombre era encontrado en el interior de su vehículo. La principal hipótesis apunta a una posible intoxicación por inhalación de humo, aunque será la autopsia la que determine la causa exacta del fallecimiento.

Las mismas fuentes señalan que se permanece a la espera de los resultados definitivos de la autopsia para confirmar si la causa del fallecimiento se debió a la inhalación de humo al intentar refugiarse dentro del turismo. Por su parte, los efectivos de la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

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No se conoce cuánto tiempo permaneció en la zona afectada ni qué acciones llevó a cabo antes de ser encontrado. Tampoco se ha precisado si solicitó ayuda, si había otras personas en las inmediaciones o quién localizó el cuerpo. Y también hay que investigar cómo acabó el hombre dentro del coche.

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Las quemas de restos vegetales pueden generar una falsa sensación de control cuando se realizan en espacios abiertos. Sin embargo, incluso un fuego que inicialmente parece limitado puede convertirse en una situación peligrosa. La exposición directa al calor no es el único riesgo: el humo puede dificultar la orientación, reducir la visibilidad y provocar problemas respiratorios. En determinadas condiciones, una persona puede encontrarse rodeada de humo sin estar necesariamente en contacto con las llamas. Por ese motivo, los servicios de prevención recomiendan no afrontar un incendio que se está extendiendo sin medios adecuados ni formación específica. La prioridad debe ser alejarse de la zona de peligro y solicitar ayuda profesional, alerta Ciudad Real Hoy.