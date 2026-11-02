La ONG canaria Quórum Social 77 fue denunciada en 2024 por maltratar y propinar palizas a menores de un centro de acogida

Rescatan a casi 300 migrantes en Canarias en menos de 24 horas: se han localizado dos cadáveres y otros cinco fueron arrojados al mar

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La ONG canaria Quórum Social 77 fue denunciada en 2024 por maltratar y propinar palizas a menores de un centro de acogida. En unos vídeos difundidos ahora por el periódico 'Canarias 7', se puede ver a trabajadores de la ONG golpeando a menores. El citado diario ha accedido al sumario del caso, en el que se detalla la violencia y los insultos contra los menores.

El caso se empezó a investigar en 2024 y en la organización hay más de 30 trabajadores investigados por presuntos malos tratos. El juez cree que no son hechos aislados y que "las prácticas vejatorias no solo eran conocidas por los responsables de los centros, sino también toleradas e incluso ordenadas directamente por superiores jerárquicos", tal y como informa en el vídeo el periodista Romen García.

Además, el juez considera acreditada una estrategia deliberada de ocultación de los hechos. Los investigados habrían manipulado los registros internos y usado habitaciones sin cámaras de vigilancia, llegando incluso a sacar de los centros en días de inspección a los menores migrantes que podían denunciar.