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Las imágenes de los trabajadores de una ONG golpeando a menores migrantes en un centro de acogida en Canarias

Las imágenes de los trabajadores de una ONG golpeando a menores migrantes en un centro de acogida en Canarias
Los vídeos muestran los insultos y vejaciones de parte de los trabajadores de Quórum Social 77 a los menores. Informativos Telecinco
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La ONG canaria Quórum Social 77 fue denunciada en 2024 por maltratar y propinar palizas a menores de un centro de acogida. En unos vídeos difundidos ahora por el periódico 'Canarias 7', se puede ver a trabajadores de la ONG golpeando a menores. El citado diario ha accedido al sumario del caso, en el que se detalla la violencia y los insultos contra los menores.

El caso se empezó a investigar en 2024 y en la organización hay más de 30 trabajadores investigados por presuntos malos tratos. El juez cree que no son hechos aislados y que "las prácticas vejatorias no solo eran conocidas por los responsables de los centros, sino también toleradas e incluso ordenadas directamente por superiores jerárquicos", tal y como informa en el vídeo el periodista Romen García.

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Además, el juez considera acreditada una estrategia deliberada de ocultación de los hechos. Los investigados habrían manipulado los registros internos y usado habitaciones sin cámaras de vigilancia, llegando incluso a sacar de los centros en días de inspección a los menores migrantes que podían denunciar.

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