La jueza Tardón tiene en su poder imágenes que muestran la pasividad de los gendarmes de Marruecos el día de la entrada masiva

Interior asegura que no recibió alertas que anticipasen la "magnitud" de la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado este martes la desclasificación de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en relación a la entrada masiva de migrantes ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que lo haga en 15 días.

La jueza ya tiene en su poder nuevas imágenes, nuevos informes y vídeos que recogen los momentos más críticos de ese asalto masivo a la frontera. Informativos Telecinco ha tenido acceso a unas imágenes de un medio marroquí en las que se ven a los migrantes correr hacia España mientras los gendarmes y fuerzas de seguridad de Marruecos no hacen nada para impedirlo. Incluso les señalan el camino hacia la frontera.

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La jueza de la Audiencia Nacional que está investigando ese asunto, María Tardón, tiene en su poder decenas de vídeos como estos que demuestran como la policía marroquí en Castillejos, en el lado de Marruecos, animaba o dirigía a los asaltantes, le señalaba el camino hacia la frontera española.

Un exsargento que confirmaría la presencia de altos mandos de las fuerzas de seguridad de Marrueos

Además, según ha adelantado 'El Confidencial', la juez va a interrogar este miércoles a tres de las personas que cruzaron la frontera, entre ellas un exsargento que confirmaría la presencia de altos mandos de fuerzas de seguridad de Marruecos en el momento en el que miles de personas cruzaban la frontera. Ese interrogatorio no es la única medida que ha puesto en marcha la jueza, ya que este mismo martes ha dado al Gobierno un plazo de 15 días para que desclasifique toda la documentación declarada secreta sobre el asalto a la frontera.

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La jueza Tardón se queja de que la documentación enviada por el Ejecutivo es insuficiente. Por eso pide los informes completos sobre la actuación de las autoridades marroquíes, además de un listado identificando a las personas que recibieron las notas desclasificadas. Finalmente, también quiere permitir que se cite a declarar a varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).