Fernando Clavijo vuelve a reclamar al Gobierno medidas ante el repunte migratorio

Septiembre y octubre dispara la llegada de inmigrantes en patera a Canarias en plena crisis de Ceuta

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Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este lunes cinco pateras con casi 300 migrantes a bordo y siete fallecidos que llegaban a Canarias.

El primer rescate lo acometió la salvamar 'Acrux' y se corresponde con una patera con 59 varones magrebíes que fueron desembarcados en Arrecife a las 06.00 horas.

El segundo rescate, que ha desembarcado también en Arrecife pasadas las nueve de la mañana, se inició poco antes de las 05.30 horas a cargo de la guardamar 'Urania' y en la embarcación viajaban 120 varones y 12 mujeres. A bordo se localizaron dos cadáveres y según el relato de los supervivientes, otros cinco cuerpos fueron arrojados al mar durante la travesía.

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El tercer y cuarto rescate ha sido a través de la salvamar 'Al Nair', que ha rescatado en la mañana de este lunes dos pateras con 71 migrantes varones de origen magrebí a bordo que fueron desembarcados en el muelle de Arrecife.

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Además, el quinto cayuco con casi una treintena de migrantes a bordo ha sido interceptado este lunes en aguas próximas a la isla de El Hierro por una embarcación de Salvamento Marítimo, que la ha acompañado hasta su entrada al puerto de La Restinga en condiciones de seguridad. Los migrantes han desembarcado poco antes de las 10.30 horas y han sido atendidos a pie de muelle por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.

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Clavijo: "Canarias sigue sin repuestas del Gobierno"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reprochar este lunes al Gobierno que las islas "siguen sin respuestas" ante el repunte de la ruta migratoria, con siete fallecidos en aguas de Lanzarote.

"Se están cumpliendo las peores previsiones, la ruta atlántica vuelve a cobrarse vidas, esta vez frente a Lanzarote", ha señalado en un mensaje publicado en 'X'.

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Clavijo ha comentado que estos fallecidos se suman a otros en los últimos días y resaltado que "detrás de cada una hay una vida, una historia y una familia". Así, mientras, "seguimos lamentando fallecidos y se confirma el repunte de la ruta migratoria, seguimos sin respuestas del Gobierno de España", ha indicado.

"Canarias lleva tiempo reclamando medidas, recursos y anticipación. El Estado no puede seguir llegando tarde ni dejando, una vez más, a las islas solas frente a este drama humanitario", ha afirmado.