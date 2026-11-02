El conductor del turismo ha resultado herido grave y ha tenido que ser evacuado en helicóptero, mientras que el camionero ha salido ileso

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Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la carretera A-121, a la altura del término municipal de Alberite de San Juan, en la provincia de Zaragoza.

El siniestro se ha producido a las 16:24 horas en una intersección, donde han colisionado de manera frontolateral un camión y un turismo.

Como consecuencia del impacto, la ocupante del asiento delantero derecho del coche, una mujer de 80 años ha fallecido y el conductor del turismo ha sufrido heridas graves y ha tenido que ser trasladado en helicóptero a un centro sanitario. , Por su parte, el conductor del vehículo articulado ha resultado ileso.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Tráfico de Zaragoza se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.