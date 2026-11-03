Hallada una lengua de vaca cosida y llena de alfileres en un parque de Valdebebas en lo que parece un reto de santería.

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Una lengua de vaca, una hilera de puntadas aleatorias con un hilo negro. Además, alfileres e imperdibles clavados. Y, a escasos metros, una virgen. Se ha encontrado en Valdebebas. Y todo apunta a que estamos ante un ritual de santería, según ha adelantado El Mundo.

Fue encontrada por una pareja mientras paseaba con sus perros por el parque Felipe VI, en Valdebebas, junto al arroyo de las Zorreras. Al principio pensaron que eran trampas para los propios perros, pero no, aunque haber tragado la lengua podría provocar graves problemas de salud a las mascotas.

El guarda del parque Felipe VI no parece sorprendido con el hallazgo. Dice que no es la primera vez que encuentran algo parecido. Las semanas previas al Día de los Difuntos son las más activas en ese sentido.

Estos rituales suelen ir dirigidos a personas vulnerables a las que prometen milagros relacionados con la salud, la economía o el amor. Se aprovechan de ellos, de sus miedos y creencias, y se quedan su dinero.

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También tienen otro lado más oscuro porque también puede deberse a un pacto con las mujeres que van a ser explotadas sexualmente, principalmente de Sudamérica o África central, de que todo les va a ir bien, pero con una amenaza: si desobedecen lo pagarán caro ellas y sus familias.