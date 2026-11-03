El avión accidentado que ha dejado nueve muertos en Estados Unidos "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida

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FloridaSegún van pasando las horas, se van conociendo más detalles del accidente aéreo en Florida que se ha cobrado la vida de nueve personas. Los investigadores analizan ya las escalofriantes llamadas de socorro que realizó la avioneta minutos antes de estrellarse.

Se sabe que la aeronave que viajaba de Texas a Palm Beach atravesó un frente de tormentas y como consecuencia acumulaba hielo en las alas. Ahora investigan si pudo ser lo que acabó estrellando el aparato a pocos metros de la residencia de Mara Lago de Donald Trump.

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El accidente y la investigación

El avión "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

Los investigadores no han identificado de manera formal a las víctimas ni las causas del accidente del domingo en el condado de Palm Beach, pero indagan si las condiciones meteorológicas fueron un factor principal, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), en una rueda de prensa.

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"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", detalló Chapman.

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La aeronave, una Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cerca del barrio de Cresthaven tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

"Desafortunadamente, estas gentes han sido desplazadas de sus hogares porque es una escena del crimen y están (los peritos) recolectando toda la evidencia que ellos puedan, la comunidad es primariamente hispana, entonces los estamos ayudando a regresar a lo normal", explicó Flores en español.

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Por ahora, las autoridades saben que la tripulación se comunicó antes del accidente con el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami, al que dijo que estaban a 35.000 pies (10,6 kilómetros de altura), con «turbulencia moderada», detalló Chapman.

Hasta ahora, familiares solo han identificado de manera pública a la brasileña-estadounidense de 20 años Nathalia Filgueiras, una copiloto del avión que obtuvo su licencia a los 17 años, incluso antes de su permiso de conducir, pero Chapman apuntó que aún no determinan cuál fue su rol en los hechos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.