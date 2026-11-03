Nuñez Feijóo ha afirmado que en caso de demostrarse la agresión, se expulsaría al concejal del partido

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Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el Partido Popular (PP) va a abrir una investigación para esclarecer los hechos ocurridos este domingo durante la feria ganadera de Arredondo en Cantabria.

Según ha explicado el líder de la formación política, David Setién, concejal del PP, habría agredido de forma "física y verbal" al delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la comunidad, Pedro Casares.

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Según ha denunciado Pedro Casares ante la Guardia Civil, habría recibido el pasado fin de semana una "bofetada" durante la visita a la feria ganadera. No obstante, el concejal niega haber agredido al delegado del Gobierno en Cantabria. Durante una entrevista en 'La Sexta', Feijóo ha añadido que aunque el concejal "niega los hechos" se va a abrir la investigación "para saber si eso es así".

Feijóo investigará los hechos

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer en un comunicado la interposición de esa denuncia, aunque no precisa en esta a quién se denuncia. Sin embargo, fuentes del PSOE han confirmado que el denunciado es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ruesga y candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones de 2023, David Setién.

Feijóo ha explicado que, en el caso de que se demuestre la veracidad de los hechos se le expulsaría del partido y ha añadido que en tal caso, "no cabe otro remedio".

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"Una agresión a cualquiera y a una autoridad es incompatible con seguir siendo militante del Partido Popular", ha reafirmado el líder del PP durante la entrevista, aunque antes de tomar una decisión ha llamado a "escuchar qué es lo que dice ese concejal" y ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido durante el fin de semana.