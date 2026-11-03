Óscar Puente dice que entiende que Ada Colau le pida su dimisión pero no acepta que lo haga Núñez Feijóo

Sobre un posible cese del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, el gobierno señala que en estos momentos no está sobre la mesa

Puente no dimite, anuncia menos frecuencias de trenes en la línea Madrid-Sevilla, mejoras tecnológicas y ayudas para víctimas del accidente ferroviario en Urda

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los ministros de Sumar que participaron este martes en el Consejo de Ministros no le han pedido que dimita por el accidente ferroviario de Urda que ha provocado 69 fallecidos. Aunque entiende que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, exija su salida, no lo acepta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo porque, asegura, nunca asume responsabilidades políticas.

"Muestras de afecto y de cariño"

"Ni dentro ni fuera ningún compañero de Sumar me ha pedido la dimisión" ha indicado Puente en la rueda de prensa de este martes en La Moncloa, asegurando que, por el contrario ha habido "muchas muestras de afecto y de cariño" que, apunta, agradece.

A la reunión del Consejo de Ministros han acudido los ministros del socio minoritario de la coalición --Ernest Urtasun, Sira Rego, Mónica García y Pablo Bustinduy--, todos a excepción de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se encuentra de viaje en China.

Puente ha sido cuestionado al respecto, después de que los partidos que forman Sumar hayan pedido que dé un paso a un lado después del accidente de la semana pasada, que se produce además solo unos meses después de otro choque mortal en Adamuz, Córdoba, que provocó 46 fallecidos.

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Ada Colau lo pide "de buena fe"

Colau, que aglutina a la mayoría de este espacio en la candidatura a las generales del 29 de noviembre reclamó la dimisión de Puente por "humanidad" y "empatía" con las víctimas y ahora el ministro ha dicho que entiende que ella le haga esta exigencia porque piensa que es "de buena fe".

Por el contrario no acepta que lo haga Feijóo, al considerar que aplica una "doble vara de medir" porque, afea, no lleva a cabo ceses en sus propias filas.

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"De quien no lo admito es de quien no admite jamás una responsabilidad política", ha lanzado asegurando que hay muchos ejemplos en los que la acción o la falta de respuesta del PP ha contribuido a causar "daño". "Algunos los tenemos en la memoria muy recientes y otros no tanto", ha señalado.

Puente, que este mismo martes comparece ante la Diputación Permanente del Congreso, para dar explicaciones sobre el accidente de Urda, Toledo, ha defendido que él no ha tomado ni omitido ninguna decisión que haya contribuido a causar este daño y cuando ha tenido que responder se encontraba en su puesto de trabajo. "Dando la cara sin esconderme", ha enfatizado.

Moncloa reitera que Óscar Puente no dimite

Por otro lado, fuentes de Moncloa reiteran que el ministro Puente continuará en su puesto, ni dimitirá ni será cesado porque la manera de ser responsables en este momento es rendir cuentas, aportar luz sobre lo que ha sucedido y dar información. Y quien mejor puede desempeñar esa tarea es el ministro que está en el cargo, señalan.

Aseguran que la decisión está tomada y por tanto "no va a ocurrir" una salida en los próximos días. Lo más responsable, insisten, en seguir al frente y dar explicaciones y los ciudadano esperan que las autoridades se hagan cargo y estén a la altura.

Respecto a un posible cese del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, señalan que en estos momentos no está sobre la mesa.