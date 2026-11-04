Un hombre intenta suicidarse en Santa Coloma de Gramenet cuando iba a ser desahuciado

El hombre tenía problemas de salud mental, según han señalado fuentes cercanas al caso

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Un hombre ha intentado suicidarse este miércoles en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, justo cuando iba a ser desahuciado. El hombre ha sido trasladado al hospital, pero su vida no corre peligro.

Según ha avanzado la ‘SER’, los hechos habrían ocurrido en la calle Mossèn Camil Rosell, en el centro de la ciudad. Ha sido en el momento de sacarlo del piso cuando se ha producido el incidente, y el hombre ha terminado herido y trasladado en ambulancia al hospital Can Ruti de Badalona.

El Ayuntamiento de Santa Coloma ha explicado al citado medio que los servicios sociales de la localidad estaban al corriente del caso, pero que el hombre jamás llegó a hacer un vínculo sólido con los trabajadores municipales, a pesar de que se le invitó a ir a las oficinas para entrar en el sistema de protección, seguimiento y apoyo.

Fuentes cercanas al caso han apuntado que el afectado tiene problemas de salud mental. Otra familia ha sido desahuciada de su hogar en otro barrio de Santa Coloma, en Fondo. Son Moha, su mujer y su hijo, que han sido expulsados de su hogar a pesar de la presencia de varios activistas en defensa de la vivienda que han intentado impedirlo.