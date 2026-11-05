Muere un hombre de unos 60 años y una joven resulta herida en un accidente en la A-66

El siniestro se produjo por la colisión de dos turismos, que quedaron volcados y cuyos ocupantes permanecieron atrapados en el interior

Muere un peatón cuando cruzaba la Ronda Litoral en el distrito de Sant Andreu de Barcelona

Compartir







Un hombre de unos 60 años ha fallecido y una mujer de unos 20 años ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 384 de la A-66, en sentido Cáceres, a la altura del término municipal de Pizarral (Salamanca).

El siniestro se produjo por la colisión de dos turismos, que quedaron volcados y cuyos ocupantes permanecieron atrapados en el interior, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias del 112 a través de su página web.

El centro de emergencias 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos UVI móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud.

Los bomberos intervinieron para excarcelar a las dos personas. A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre y atendieron a la mujer, que fue trasladada en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca.