Un accidente múltiple en la A-2 en Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, causa 20 heridos, uno grave

Se han visto implicados varios turismos y un camión que llevaba una biga de grandes dimensiones

Muere una mujer de 80 años en un accidente entre un turismo y un camión en la A-121 en Alberite de San Juan, Zaragoza

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Un accidente múltiple en la autopista A-2 a la altura de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) sobre las 18.30 ha causado 20 heridos, 1 de ellos en estado grave.

Se han visto implicados varios turismos y un camión que llevaba una biga de grandes dimensiones, informan Bombers de la Generalitat, el Servei Català del Trànsit y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en sendos mensajes en 'X'.

El SEM ha activado 13 unidades y los Bombers 9 dotaciones, que han liberado a 4 personas que habían quedado atrapadas en uno de los vehículos, y la A-2 tiene únicamente 1 carril abierto al tràfico.