Las incógnitas del crimen de La Fama en Murcia: sin arma homicida ni sangre en la ropa del sospechoso

José Antonio, alias Josele, fue delatado por una testigo que lo vio discutir con Lorena y huir de la zona donde ella apareció apuñalada.

Un muerto y dos heridos graves tras colisionar una furgoneta y un coche cerca de Solana de los Barros, Badajoz

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El crimen tuvo lugar el pasado día 2 de noviembre cerca de las 9:30 horas junto a la calle Santa Rita de la ciudad de Murcia, una zona conocida por el tráfico de drogas, donde el sospechoso, de 58 años, presuntamente asestó varias cuchilladas a la víctima, una mujer de 35 años, tras una discusión y huyó del lugar, aunque fue detenido un par de horas después.

La magistrada titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de una mujer en el barrio murciano de La Fama el pasado lunes.

La resolución de la magistrada fundamentó la medida cautelar en la existencia de riesgo de fuga y dada la extrema gravedad del delito que se le imputa, por el que se le podría imponer una pena de hasta 25 años de prisión, así como por la falta de acreditación de domicilio fijo y de arraigo laboral, social y familiar del investigado.

El arma homicida no ha sido encontrada ni sangre en la ropa del acusado

Pero las incógnitas sobre este caso crecen. La Policía Nacional no ha encontrado todavía el arma homicida, según desvela La Opinión de Murcia. Cuando fue interceptado y capturado, José Antonio, alias Josele, se encontraba en las inmediaciones del lugar en el que yacía el cuerpo sin vida de Lorena. Los funcionarios lo localizaron por la ropa que llevaba puesta, dado que era la que había descrito la testigo, pero tampoco llevaba sangre en ellas. Josele y Lorena no eran pareja. Se cree que todo fue provocado por un asunto de drogas, pero el caso sigue ofreciendo más incógnitas de las que se creían inicialmente.