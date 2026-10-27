Alberto Rosa 27 OCT 2026 - 17:39h.

Los hechos tuvieron lugar en el Río Hortega, donde aún permanecían ingresadas tanto la madre como la bebé

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Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha quitado la custodia de forma preventiva a una madre que acababa de dar a luz a una niña en el Hospital Río Hortega de Valladolid, después de que diera positivo en cocaína.

Tal y como adelanta ‘El Norte de Castilla’, fue por mediación urgente de la abuela materna de la recién nacida por la que se le retiró la tutela a la madre tras comunicar al hospital un consumo prolongado de estupefacientes por parte de la mujer.

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Los hechos tuvieron lugar en el Río Hortega, donde aún permanecían ingresadas tanto la madre como la bebé. Tras el aviso de la abuela, se movilizaron de inmediato los Servicios Sociales, que actuaron de forma rápida ante los posibles riesgos. Además, según el citado medio, la misma abuela materna tiene a su cargo también a una niña de siete años, hija de la misma progenitora.

Positivo en una bebé en 2023

No es la primera vez que ocurre un caso así en ciudades como Valladolid. En diciembre de 2022, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid investigó el positivo en droga de una bebé recién nacida después de que los médicos detectaran un comportamiento extraño en una prematura nacida en el Hospital Clínico. La niña estaba ingiriendo la sustancia cuando mamaba, por lo que de inmediato se impidió a la madre que le siguiera dando el pecho y el servicio de Pediatría activó el protocolo de protección de menores.

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Fuentes del caso informaron de que intentaron contactar con la Junta para que abriera un expediente de protección provisional sobre el recién nacido, pero no lo consiguieron hasta el 27 de diciembre.

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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades argumentó que se cumplieron los protocolos establecidos y asegurado que la menor está bajo la tutela de los Servicios Sociales.