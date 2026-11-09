La narcolancha, que ha dejado varias garrafas flotando en la orilla, ha vuelto mar adentro tras el desembarco de cerca de una decena de personas

Encuentran una narcolancha sin ocupantes cargada con 3.500 litros de gasolina en aguas de Roquetas, Almería

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AlmeríaLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas en relación al desembarco desde una narcolancha de varias personas y petacas en la costa de la playa de Las Palmerillas de Roquetas de Mar (Almería).

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a Europa Press que los arrestados están investigados por un delito de contrabando, si bien a tres de ellos también se les imputa inicialmente un delito de atentado ante un enfrentamiento con los agentes.

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Los hechos ha tenido lugar en torno a las 08:40 horas, cuando el 112 ha recibido avisos de ciudadanos en los que se alertaba del desembarco, por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil y Policía Local.

Insisten en el aumento del narcotráfico en las costas de Almería

La nave, que ha dejado varias garrafas flotando en la orilla, ha vuelto mar adentro tras el desembarco de cerca de una decena de personas en la zona donde, según denunció la organización Jucil, hace 10 días se intervino otra embarcación con 112 garrafas.

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En este sentido, el subsecretario de Relaciones Institucionales de Jucil, Rafael Maldonado, ha insistido en el aumento del narcotráfico en las costas de Almería así como en las agresiones a los agentes, lo que fue trasladado recientemente al Parlamento Europeo.

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"¿Hasta cuándo va a permitir el Gobierno esto? ¿Cuándo van aumentar los medios necesarios y cambiar la legislación para una lucha efectiva de esta lacra que no para de aumentar?", se ha preguntado antes de reclamar la vuelta de Ocon-Sur y la consideración de riesgo para la profesión.