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Atropello

Un hombre de 44 años, herido grave tras ser atropellado cuando se bajaba de un camión en la A-45 en La Rambla, Córdoba

Un agente del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba.
Imagen de archivo de la Guardia Civil. EP

  • Un camionero de 44 años ha sido atropellado cuando se bajaba de su camión en la A-45 en La Rambla, Córdoba

  • El hombre ha sido trasladado herido grave al Hospital de Montilla

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CórdobaUn hombre de 44 años ha resultado herido grave este lunes como consecuencia de un accidente entre un camión y dos coches que se ha registrado en la autovía A-45 a su paso por la localidad cordobesa de La Rambla.

El medio de comunicación 'Diario de Córdoba' ha podido conocer gracias a fuentes de Emergencias que el hombre, de 44 años, ha sido atropellado en el accidente que se ha registrado en la A-45. Al parecer, el conductor del camión se ha bajado del vehículo y "se ha producido el atropello".

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El accidente

Según han informado fuentes de la investigación y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 07,10 horas, en el kilómetro 23 sentido Córdoba, por causas que ahora tratan de esclarecer.

A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil, que investigan el siniestro; los facultativos sanitarios, que han evacuado al herido grave al Hospital de Montilla, y el personal de mantenimiento de carreteras.

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