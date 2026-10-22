Rod Nugent y Christine Cunningham, padre y pareja del agresor, han señalado que la diputada ha sido amiga suya durante más de 20 años

Brendan Nugent ha sido acusado de conducción peligrosa, causar lesiones graves intencionadamente y del delito federal

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La familia de Brendan Nugent, el autor del atropello intencionado de la parlamentaria de Australia, Helen Haines, quien ha sufrido la amputación de ambas piernas tras el accidente, ha revelado que Nugent mantenía una amistad con la diputada desde hace años.

En un comunicado, Rod Nugent y Christine Cunningham, padre y pareja del agresor, han señalado que Haines ha sido amiga suya durante más de 20 años y que los sucesos del lunes fueron "devastadores e incomprensibles" mientras se han comprometido a colaborar con la policía, explica 'The Guardian'.

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"Queremos agradecer sinceramente a los miembros de la comunidad local y a la policía que acudieron en ayuda de Helen ayer", han expresado. "Colaboraremos con la policía de Victoria en todo lo que podamos", ha continuado la familia del agresor.

Wangaratta se vuelca con la diputada

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando un coche atropelló a la diputada de 65 años hasta en dos ocasiones a las puertas de su oficina electoral en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria, donde no paran de llegar ramos de flores en su apoyo.

Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor de un todoterreno Toyota Land Cruiser blanco realizó un cambio de sentido para atropellar a Haines cuando se encontraba junto al maletero de su coche. Tras este primer impacto, el conductor dio marcha atrás para volver a golpearla.

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Tras la ola de cariño y apoyo, el marido de la diputada ha pedido que, en lugar de flores, se hagan donaciones a Save the Children "por dignidad humana y la decencia humana". Según comenta, "a ella le encantan las flores, pero resulta complicado cuidar tantos ramos".

El autor de los hechos ya ha sido acusado de abuso en varias ocasiones

Según informaciones de 'The Gurdian', Nugent ha sido acusado de abuso en múltiples ocasiones. Residentes locales han expresado al medio su preocupación tras las amenazas recibidas por su parte. Los vecinos informaron de un comportamiento errático, gritos y música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada, mientras hablan de su preocupación por la salud mental del arrestado.

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Por estos hechos, Nugent ha sido acusado el martes por la noche de conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, causar lesiones graves intencionadamente y del delito federal de causar daño a un funcionario público.