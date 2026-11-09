Dos mujeres, de 70 y 75 años, en estado crítico tras ser atropelladas por una furgoneta en Palma

Los sanitarios consiguieron reanimar a la mujer que había entrado en parada cardiorrespiratoria

Un hombre de 44 años, herido grave tras ser atropellado cuando se bajaba de un camión en la A-45 en La Rambla, Córdoba

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Dos mujeres, turistas de Alicante y de avanzada edad, han resultado heridas este lunes, una de ellas crítica, en un atropello ocurrido en la calle Amílcar de Palma.

Según la información facilitada por el SAMU, el suceso ha ocurrido sobre las 14:25 horas de este lunes, momento en que se ha recibido el aviso de que una furgoneta ha atropellado a dos mujeres de 70 y 75 años en el Arenal de Palma.

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A la llegada de los sanitarios, la mujer de 70 años estaba en parada cardiorrespiratoria por el traumatismo y ha sido reanimada gracias a las maniobras. La otra muer presentaba lesiones múltiples. Ambas han sido asistidas, estabilizadas y trasladadas al Hospital Son Espases.

Según ha confirmado ‘Diario de Mallorca’, una vez que los sanitarios consiguieron estabilizar a las dos mujeres atropelladas y las trasladaron hasta el hospital mallorquín, la Policía Local ha activado la alerta verde.

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Sobre la persona que atropelló a las mujeres

Entonces, numerosos coches patrullas han rodeado las calles acompañadas de ambulancias para que el trasladado de las dos mujeres a Son Espases fuera lo más rápido y seguro posible. En apenas unos minutos, las mujeres se encontraban siendo atendidas e ingresadas en el centro médico.

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Por el momento, las autoridades no han trasladado la identidad de la persona que efectuó el atropello y si este se dio a la fuga tras rebasar a las dos mujeres, todavía ingresadas en el hospital dada la gravedad de las lesiones que presentaban. Tampoco los sanitarios han ofrecido más información sobre cómo se encuentran las heridas, aunque aseguraban que una de ellas estaba fuera de peligro.