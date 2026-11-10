La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al hombre a nueve años y un mes de prisión

Investigan la agresión sexual a una mujer de 36 años en un parque de Carabanchel, en Madrid

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a nueve años y un mes de cárcel a un hombre por delitos de agresión sexual, maltrato habitual y maltrato en el ámbito familiar cometidos contra la hija menor de edad de su pareja.

Además, le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante un período de ocho años y el pago de una indemnización de 10.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Según recoge la sentencia, los hechos se produjeron durante el período de convivencia del investigado con la madre de la víctima, etapa en la que asumía funciones de cuidado de la niña. Durante ese tiempo, sometía a la menor a distintas conductas de violencia física y, aprovechando la ausencia de la madre, realizaba actos de carácter sexual.

El relato de la menor

La Audiencia considera acreditada la autoría de los delitos, apoyándose principalmente en el relato de la menor, que califica de "compatible con la vivencia de los hechos denunciados". Asimismo, entiende que este queda corroborado tanto por las declaraciones de los testigos como por el conjunto del material probatorio existente contra el acusado. La resolución no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso ante el TSXG.