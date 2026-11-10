El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo

La alerta de la maquinista del Iryo a sus pasajeros en el accidente de Urda ante el peligro de descarga eléctrica: "¡No salgan del tren!"

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El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, por el Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a bordo del helicóptero medicalizado.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido, de 31 años, fue trasladado con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. Hasta el lugar del accidente también se desplazó el equipo de Atención Primaria de El Entrego con la ambulancia de soporte vital básico de La Felguera y el equipo médico de una UVI-móvil.

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Los 18 pasajeros que viajaban en el tren junto al maquinista resultaron ilesos. Fueron evacuados en autobús. Hasta el incidente se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA del parque de San Martín del Rey Aurelio y el jefe de zona centro.

El herido pudo salir por su propio pie

Cuando los bomberos llegaron al lugar el herido ya se encontraba fuera del vehículo. Tras colaborar con los sanitarios y el Grupo de Rescate en su evacuación y con el traslado de los viajeros retiraron del lugar para regresar a base.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15:51 horas. En la llamada indicaban que un tren había arrollado un furgón en el citado paso a nivel y su conductor estaba herido y atrapado. Los servicios de emergencias han publicado las imágenes en las que se ve cómo la parte delantera de la furgoneta quedó completamente destrozada al lado de las vías del tren.

Numerosos efectivos han trabajado en el lugar para recoger pruebas que ayuden a determinar con claridad lo ocurrido además de tratar de despejar la zona para evitar otros desperdicios. Además de a bomberos, SAMU, Policía Local y Nacional y Guarida Civil se contactó con ADIF para que se cortase el suministro eléctrico de la catenaria y garantizar la seguridad de los intervinientes.