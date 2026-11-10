La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tiroteado en Orihuela, Alicante

La Guardia Civil investiga el ataque armado que ha acabado con la vida de este hombre en las instalaciones deportivas

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OrihuelaLa Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre por heridas de arma de fuego en la vía pública en la zona de Orihuela Costa, que pertenece al municipio de Orihuela (Alicante). En concreto, el ataque se habría producido en unas instalaciones de pádel de la localidad alicantina.

Fuentes del Instituto Armado consultadas este martes han indicado que el cuerpo de seguridad ya ha iniciado las pesquisas sobre estos hechos.

El autor ha huido de la escena en patinete

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Levante', el hombre se encontraba en unas instalaciones deportivas cuando fue atacado.

"Un hombre se ha personado esta mañana en unas instalaciones de pádel de Orihuela Costa y ha matado a tiros a un ciudadano albanés de 39 años que se encontraba en un quiosco del local deportivo. El asesino se ha dado a la fuga en un patinete y está siendo buscado por los investigadores del Instituto Armado", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

Por su parte, fuentes sanitarias han indicado que, tras recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado en el término de Orihuela una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre, cuya edad se desconoce.