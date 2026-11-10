Tatiana, pareja del posible autor, habría dado algunas supuestas pistas sobre el paradero su pareja, aunque sin resultado

Juan José Rodríguez, el policía muerto en la explosión de Oviedo, subinspector de Guías Caninos, se iba a jubilar en un mes

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La Policía Nacional ha detenido e interrogado a Tatiana, pareja de 'El Ruso', el hombre de unos 65 años supuestamente implicado en el tiroteo y la explosión donde ha muerto un agente y otro ha resultado herido grave, este martes, en Villafría, en Oviedo, La mujer se encuentra junto a los investigadores, que tratan de que les aporte alguna pista para localizar al sospechoso, que continúa huido.

La detenida de nacionalidad rusa es pareja del fugitivo, de origen español, según ha informado La Nueva España. La mujer habría dado a los investigadores pistas sobre el posible paradero del sospechoso, aunque sin resultados hasta el momento. La Policía no ha aclarado si la detenida se encuentra relacionada con los hechos, ni ningún otro dato al respecto de su arresto.

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La Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo de control en distintos puntos de la ciudad, mientras los investigadores han trabajado contrarreloj para reconstruir los posibles desplazamientos del criminal después del tiroteo. Se busca a un hombre calvo, de unos 65 años y vestido con un albornoz de cuadros.

La Policía busca al fugitivo que huyó en un taxi

Al parecer, el fugitivo se habría subido a un taxi sobre las 7.30 horas con destino a la zona de Rafael Urrusti. Esta es la pista que sigue la Policía que ha pedido la colaboración a los taxistas en caso que lo hubiesen trasladado a algún punto de la ciudad.

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El incidente ha ocurrido este martes por la mañana, en el que el sospechoso habría protagonizado un tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años. El hombre en su huida dejó una mochila que contenía un artefacto explosivo, que estalló cuando dos agentes, un subinspector de Guías Caninos y un Tedax, la manipulaban para alejarla del área vecinal.

El subinspector y su perro han muerto en el lugar, mientras que el especialista en explosivos permanece grave, tras ser amputado de una pierna.