Los mossos detuvieron a 52 personas, seis de ellos menores y se intervinieron dos cócteles molotov

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La huelga general por la vivienda y el alto coste de la vida terminó en Barcelona con graves disturbios y saqueos en los comercios del centro de la ciudad. Grupos de "movimientos radicales y antisistema" rompieron escaparates usando cócteles mólotov, según los Mossos, aunque entre los detenidos hay dos vinculados a las protestas de Blocus.

La consellera de Interior, Nuria Parlon, ha definido a los responsables de la violencia callejera y vandalismo a "cuatro facinerosos" que alteraron la protesta con "una violencia fuera de lo común".

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Los violentos, unos 500, según datos de Interior de la Generalitat, se infiltraron en la manifestación y sembraron el caos: con tubos de PVC lanzaron petardos y una lluvia de cohetes contra los agentes. También desde sistemas de baterías que colocaron en el suelo lanzaron petardos muy potentes y una incesante lluvia de fuegos artificiales en una escena que parecía de película.

La intensidad y la embestida de los violentos era tal que hacía retroceder a la línea policial. Sílvia Catà, comisaría jefa de los Mossos ha explicado a los medios que les consta que usaron "pirotecnia de gran potencia, artefactos explosivos y cócteles molotov. De hecho, detuvimos a dos menores de edad con cócteles molotov ".

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"Uso de una violencia fuera de lo común"

Estos mismos explosivos fueron los que usaron para atacar las tiendas y grandes almacenes del centro, donde trataron de entrar a la fuerza. A patadas o usando vallas del mobiliario urbano arremetieron contra las puertas y escaparates de estos comercios, mientras algunos quitaban los paneles de protección a mazazos con el objetivo de entrar y saquearlos.

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En otros puntos de la ciudad quemaron contenedores y bicicletas para formar barricadas. La comisaría jefa de los Mossos habla de "42 incendios en barricadas en diferentes puntos de Barcelona". Los bomberos los apagaron con la ayuda de algunos vecinos que lanzaban agua desde los balcones.

La consellera de Interior, Nuria Parlon, por su parte, asegura que se ha tratado de "un grupo minoritario, pero con un uso de la violencia fuera de la común", que "intentaron vandalizar, crear pánico".

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Estos cientos de vándalos aprovecharon la huelga general para desatar el caos en una operación que parecía perfectamente organizada: algunos ayudaban a cambiarse de ropa a los más violentos. Los Mossos han detenido a 52 personas, de ellos seis menores, y 36 agentes heridos.