Virginia Mayoral 11 NOV 2026 - 16:33h.

Es la primera vez que un Gobierno hace huelga para apoyar una huelga general que dice no ir contra nadie.

Última hora de la huelga general: reabre la Gran Vía de Madrid tras el corte de los manifestantes y las cargas policiales

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Es la primera vez que un Gobierno hace huelga para apoyar una huelga general que dice no ir contra nadie. Al menos no contra el Gobierno, como pasó siempre. De hecho, al menos, de manera simbólica, el Ejecutivo apoya los motivos del paro. Ningún ministro, salvo dos con agenda internacional ineludible, Albares en Bélgica y Planas en Turquía, ha participado en un acto público.

En Moncloa hoy expresan el respeto a los trabajadores, quienes secundan la huelga y quienes no lo hacen y condenan su dureza las declaraciones del PP y sus ataques a los sindicatos, protegidos en la Constitución, recuerdan.

El Gobienro no se ve interpelado por la huelga, todo lo contrario: la movilización social tras el desahucio de MariCarmen fue decisiva para el adelanto electoral y la huelga de hoy se percibe en la izquierda como contexto favorable de campaña.

Las izquierdas, de hecho, se vuelcan en la huelga. Podemos ya desde la madrugada en un piquete y esta mañana, Ione Belarra reporta en redes que ha sido identificada por la policía. Activos también desde el Frente Amplio. Sus líderes fuera del Gobierno ponen cara y voz a una huelga, que para ellos es un éxito. Maíllo, de Izquierda Unida, desvela el motivo real de la huelga: "La ha perdido Feijóo", que está en la oposición, mientras que Colau dice que "el éxito demuestra los motivos para hacerla".

La huelga también se ha jugado en redes sociales. El gobierno ha denunciado un mensaje en redes del PP creado con inteligencia artificial. "El momento crítico de la huelga.. El aperitivo..." Con la imagen de presuntos sindicalistas ante una gran mariscada. Todo una irresponsabilidad y una falta de respeto a la Constitución, según el Ejecutivo. "Vais a estar 4 años más comiendo oposición", responde el PSOE. Los de Sumar son más activos en redes, como Mónica García, ministra del Gobierno, que exclama ¡Hoy huelga como una casa!

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Otra imagen política de la jornada son los escaños del parlamento andaluz vacíos. El pleno estaba convocado desde julio para debatir los presupuestos. Los 3 partidos de izquierda intentaron aplazarlo, pero no lo consiguieron.

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Feijóo: "La huelga no es contra el Gobierno, es contra la oposición"

Todo lo contrario que la oposición que ha salido en tromba. Día de paro general, jornada de hiperactividad en el Partido Popular. Prácticamente, hoy hemos visto a todas las caras del Partido Popular muy duro con los sindicatos y con una huelga que consideran que va en contra del sentido común. Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”.

Feijóo deja claro que esta huelga por primera vez en la historia, "no es contra el gobierno, es contra la oposición". Tellado señala que "lo que necesita este pais es ponerlo a funcionar y esta huelga tiene muy poco sentido y si esta huelga es por la vivienda, UGT y CCOO se manifiestan contra pedro Sánchez".

Semper, ha señalado que "las huelgas generales se convocan en teoría para provocar cambio político, provocar unas elecciones, contra un gobienro, para exigir al poder que haga algo"

El PP considera que estamos ante una huelga que consideran política con el único objetivo de reflotar la campaña electoral de los partidos de izquierdas.

La misma denuncia que llega desde Vox. Garriga dice que "es un circo general, convocado por el Gobienro de España que ha utilizado a sus milicias". Vaticinan un grave daño de credibilidad para los sindicatos. Feijóo cree que "muchos trabajadores se darán cuenta de que los sindicatos han cometido el error histórico", y Semper señala que los sindicatos están ante "un papel que deben reconfigurar, no como agentes políticos sino como agentes sindicales". Serán, aseguran, los más perjudicados por la huelga.