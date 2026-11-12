Detenido en Priego de Córdoba un hombre de avanzada edad acusado de apuñalar a su exmujer en una cafetería

Europa Press Redacción Andalucía 12 NOV 2026 - 10:59h.

La rápida intervención del propietario del local habría evitado una tragedia mayor al interponerse entre el presunto agresor y su víctima y lograr reducirle

Detenido en Granada por intentar matar dos veces a un hombre a tiros en su coche

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La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a un hombre de avanzada edad, como presunto autor de un intento de homicidio, tras apuñalar a su exmujer en el interior de una cafetería del citado municipio de la Subbética cordobesa, en circunstancias que son objeto de investigación en otro caso posible caso de violencia de género.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, precisando que los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado lunes, cuando, tras recibir aviso de que el luego detenido había causado a una mujer heridas de diversa consideración, compatibles con las que provoca un arma blanca, se personaron en el lugar agentes de la Benemérita, que detuvieron al supuesto autor de la agresión. Según fuentes locales, la rápida intervención del propietario del local habría evitado una tragedia mayor al interponerse entre el presunto agresor y su víctima y lograr reducirle

La mujer herida, por su parte, fue trasladada a un centro sanitario de la propia localidad, donde recibió una primera atención, mientras que el hombre detenido ya ha sido puesto a disposición judicial, sin que se haya establecido si la agresión se inscribe en un caso de violencia de género.