Tatiana B. T., de nacionalidad rusa y pareja de Manuel Ferrero, pasa a disposición judicial mientras siguen buscando a 'El Ruso'

'El Ruso' permanece en busca y captura, podría ir armado: "La alerta se concentra en todo el territorio nacional"

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Manuel Ferrero Álvarez, alias 'El Ruso', permanece en paradero desconocido desde hace dos días, cuando presuntamente disparó contra una menor de 17 años y colocó una mochila bomba en el portal del edificio de la calle Rafael Urrusti de Oviedo en el que residía. La explosión del artefacto acabó poco después con la vida del subinspector de Guías Caninos Juan José Rodríguez y de su perro policía Deny, mientras intervenían en el lugar.

La Policía inspeccionó este miércoles varias naves en el polígono Espíritu Santo y esta jornada se ha centrado en registrar viviendas, barrios, zonas boscosas, alojamientos, estaciones e incluso cementerios de Oviedo. Sin embargo, desde el martes no han trascendido pistas concluyentes sobre el paradero del sospechoso, de 65 años y con antecedentes por robos y hurtos. Los agentes no comparten los detalles de las distintas líneas de investigación y mantienen activo un amplio dispositivo para tratar de localizarlo, como confirma Noemí Bautista, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazada hasta la capital asturiana.

Tatiana comparece ante el juez y el fiscal de guardia

La principal novedad de este jueves es que Tatiana B. T., de nacionalidad rusa y pareja de Manuel Ferrero, detenida poco después de los hechos el mismo martes, ha pasado a disposición judicial. Este 12 de noviembre comparece ante el juez y fiscal de guardia.

La mujer ha permanecido bajo custodia policial mientras se investiga el paradero de su pareja. Al parecer, durante el interrogatorio, habría facilitado diversos datos para tratar de localizarle, pero la información que aportó no ha permitido dar con él. Algunas informaciones apuntan a que pudo proporcionar datos erróneos de forma consciente para que Manuel ganara tiempo en su huida, aunque este extremo no ha sido confirmado.

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Homenaje a título póstumo y atención a los heridos en los hospitales

Mientras, en el cuartel de Buenavista de Oviedo se ha celebrado este jueves el funeral civil del subinspector de Guías Caninos Juan José Rodríguez, a puerta cerrada por petición de sus familiares. El acto ha estado marcado por la emoción. El agente ha recibido a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito Policial, la máxima distinción del cuerpo. Las autoridades, además, han concedido la Medalla de Plata a Francisco García, el agente de los TEDAX que también resultó herido por la explosión.

El agente Francisco García permanece en la UCI, estable dentro de la gravedad. La explosión le provocó graves lesiones en una pierna y la pérdida de visión del ojo izquierdo, y este jueves estaba previsto que se sometiera a una segunda operación abdominal. En cuanto a la menor de 17 años tiroteada, la joven continúa ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fue intervenida el martes para retirarle fragmentos de bala de la pared torácica y está previsto que vuelva a pasar por quirófano para tratar la fractura de cadera.