Una nueva mochila sospechosa en Madrid obliga a movilizar a los Tedax y a cortar la Línea 1 de Metro

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MadridUna maleta abandonada en el Camí Ral de Mataró (Barcelona), vía que atraviesa el centro de la ciudad, ha obligado este viernes a las 9.30 horas a acordonar la zona y, tras los trabajos de los equipos de los Mossos d'Esquadra, se ha determinado que la maleta no contenía peligro y que era una "falsa alarma", confirman fuentes de la policía catalana.

Según ha avanzado 'El Caso', la maleta se hallaba en la vía pública y se ha acordonado la zona durante hora, hasta que se ha confirmado que la maleta no contenía explosivos. Los Mossos d'Esquadra han desplazado las unidades Tedax, experta en explosivos, y la unidad canina.

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La Policía interviene ante una posible amenaza de bomba en las inmediaciones de la sede del PSOE Aragón

La Policía Nacional también ha tenido que investigar una posible amenaza de bomba en las inmediaciones de la sede del PSOE en Zaragoza, situada en la calle Conde de Aranda, tras localizarse una maleta sospechosa.

Al lugar se desplazaron agentes de las unidades de Guías Caninos y TEDAX, que realizaban las correspondientes comprobaciones para determinar si existía algún riesgo. La calle permanecía cortada al tráfico mientras se desarrollaba la intervención policial.

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Una nueva mochila sospechosa en Madrid obliga a movilizar a los Tedax y a cortar la Línea 1 de Metro

Por otro lado, la Policía Nacional se ha desplegado este viernes en la estación de Metro de Valdecarros de Madrid por la presencia de una mochila sospechosa que ha obligado a activar a los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) y a cortar la circulación de trenes en un tramo de la Línea 1 de Metro, aunque finalmente el aviso ha resultado negativo.

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El incidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana cuando se ha recibido un aviso por la presencia de una mochila sospechosa en la citada estación. La Policía Nacional ha activado inmediatamente a efectivos de los Tedax y guías caninos, han informado fuentes policiales.

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Asimismo, se ha solicitado a Metro de Madrid el corte preventivo del servicio en el lugar. En concreto, según ha informado el suburbano en un mensaje en la red social 'X', se ha interrumpido la circulación de trenes entre las estaciones de Las Suertes y Valdecarros desde las 9.27 horas hasta las 10.47 horas.

Los efectivos policiales personados en la zona han realizado las comprobaciones oportunas previstas en este tipo de situaciones y han certificado que se trata de un aviso negativo por lo que la circulación en Metro ha sido reestablecida.

Despliegue del Tedax en un hospital de Vigo tras aparecer una maleta en Urgencias, que solo tenía ropa

También, los agentes de la Policía Nacional especializados en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) se han desplazado en la mañana de este viernes al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras aparecer una maleta en las inmediaciones de Urgencias, que finalmente contenía ropa.

Según fuentes policiales consultadas, un hombre dejó abandonada una maleta cerca de la puerta de acceso de Urgencias, lo que desató las alarmas. Por ello, desde el propio hospital dieron el aviso. De esta manera, se activó el protocolo habitual en estos casos, hasta que afortunadamente se descubrió que la maleta simplemente contenía ropa.

Las últimas incidencias por maletas sospechosas

Estas nuevas incidencias se suman a las registradas este miércoles en las inmediaciones de un colegio de Arganda, cerca de una gasolinera de Galapagar y en torno al Centro Comercial Plaza de la Estación, en Fuenlabrada, así como a las ocurridas el martes en la plaza de España de Madrid, donde por la mañana se detonó de forma controlada una maleta de viaje; y en Guadarrama, donde por la noche se hizo lo propio con una mochila que despertó las sospechas de vecinas y fuerzas de seguridad.