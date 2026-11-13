La cámara instalada en el salón grabó al niño que estaba jugando y salió corriendo cuando las paredes comenzaron a ceder

Se derrumba edificio en Brooklyn: hay ocho muertos

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La cámara de seguridad en el interior de un piso del edificio colapsado en Brooklyn, grabó el momento en que todas las paredes fueron cayendo como naipes ante la vista de un niño que corre despavorido a los brazos de su madre. El edificio de tres plantas se derrumbó sobre una obra de construcción provocando la muerte de ocho personas, entre ellas dos niños.

En las imágenes de la cámara de seguridad muestra el salón, mientras el niño jugaba delante de la tele. El pequeño al ver cómo todo comenzó a desplomarse a su alrededor corre en busca de su madre. En total han fallecido ocho personas, entre ellas dos menores, una niña de 9 años y un niño de 10. Otras 18 resultaron heridas en un incidente que las autoridades ya investigan.

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El edificio residencial de tres pisos se derrumbó, este miércoles, sobre una obra en construcción contigua, en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, según informaron las autoridades de la ciudad de Nueva York.

El colapso del inmueble provocó que los restos, cascotes y escombros cayera hacia las obras adyacentes, donde trabajaban varios obreros, y desprendió la pared de otro edificio colindante de tres niveles, dejando los apartamentos sin paredes y quedando al descubierto.

El Departamento de Edificios (DOB) de Nueva York han suspendido los trabajos de construcción que se estaban realizando en torno al edificio derrumbado, ubicado en el 2625 de la avenida Bedford, mientras sus inspectores evalúan la estabilidad estructural de los inmuebles vecinos e investigan las causas del siniestro.

El propietario del edificio colapsado en Brooklyn pasó 12 días en prisión en 2006 por no corregir cientos de infracciones en varios de sus inmuebles.