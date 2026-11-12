El derrumbe se ha producido a las 16:00 (hora local) en el barrio de Flatbush de Brooklyn, según ha confirmado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Cuatro de los heridos están en estado crítico y hay al menos 7 menores entre los afectados: buscan más posibles víctimas entre los escombros

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Nueva YorkDos personas han muerto y otras 17 han resultado heridas, entre ellas siete menores, tras el dramático derrumbe de un edificio residencial de tres plantas este miércoles en el barrio de Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según han confirmado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y los servicios de emergencia de la ciudad en una rueda de prensa tras el suceso.

Los hechos han ocurrido a las 16:00 horas (hora local) en las inmediaciones del cruce entre las avenidas Bedford y Flatbush, tras colapsar el edificio sobre la zanja de excavación de una obra colindante en la que había trabajadores en activo.

El balance del trágico derrumbe del edificio residencial en Brooklyn

Según ha informado la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, del total de 19 personas afectadas, 12 se encuentran estables, cuatro presentan pronóstico crítico y dos han muerto, además de un bombero que ha sufrido heridas leves.

A este respecto, además, ha precisado que siete de los afectados son menores de edad, si bien los equipos de rescate mantienen la prudencia a la espera de conocer el balance definitivo, dado que la cifra de víctimas "podría cambiar de un minuto a otro" durante las labores de búsqueda entre los escombros.

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"Esta será una operación prolongada. No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso (...). Los equipos están realizando un trabajo peligroso y heroico, retirando escombros cuidadosamente en equipo para no herir a los pacientes ni a sí mismos", ha explicado la responsable de Bomberos de Nueva York.

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Temor a un derrumbe secundario en el edificio adyacente

Sobre el terreno, las autoridades trabajan sin cesar pero con máxima cautela. Tal como ha señalado el jefe del FDNY, John Esposito, la operación es "extremadamente peligrosa" debido a la inestabilidad de la zona cero y al riesgo latente de que se produzca "un colapso secundario" del edificio adyacente que permanece parcialmente en pie.

Para ello, un contingente de 250 efectivos del cuerpo de bomberos, apoyados por unidades caninas y personal del NYPD (Departamento de Policía de Nueva York), de la Cruz Roja y del Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés), trabajarán ininterrumpidamente "durante varios días" en la retirada progresiva de los escombros hasta alcanzar los cimientos y descartar la presencia de más víctimas.

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Por otro lado, en lo referido a las causas del siniestro, el responsable del Departamento de Edificios (DOB) ha adelantado que la constructora del solar contiguo se encontraba realizando trabajos de excavación en el momento del colapso. Aunque los promotores tenían aprobado un plan para levantar un inmueble de tres plantas, habían presentado recientemente documentación para erigir un bloque de nueve alturas, un permiso que "aún no había sido aprobado".

El edificio tenía cuatro apartamentos y fue construido en 1930

El edificio residencial siniestrado, que constaba de cuatro apartamentos y fue construido en 1930, se vino abajo sobre el solar aledaño, sobre el cual el Ayuntamiento neoyorquino ya había emitido en marzo una orden de paralización y una multa de 10.000 dólares (9.000 euros) tras constatar demoliciones no autorizadas.

Ante la gravedad del suceso, la Oficina de Manejo de Emergencias (NYCEM) y la Cruz Roja han habilitado un centro de recepción para los residentes afectados y desplazados en Flatbush Avenue, vía que permanecerá cerrada al tráfico de forma indefinida mientras duren los trabajos de desescombro y la investigación pericial.