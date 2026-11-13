Detenido en Fuengirola un fugitivo de Alemania líder de una banda de narcotráfico

El arrestado tenía su base en España tras huir en 2025 de Alemania tras ser condenado.

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La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga) al líder de una banda dedicada al narcotráfico que era buscado por las autoridades alemanas por secuestro, tráfico de drogas y robos a mano armada, delitos por los que tiene condenas pendientes de más de 25 años de prisión en ese país.

El hombre, de 33 años y nacionalidad alemana y turca, tenía tres órdenes europeas de detención y entrega y ha pasado a disposición del Juzgado Central de Primera Instancia e Instrucción de la Audiencia Nacional para ser extraditado y puesto a disposición de las autoridades alemanas, ha informado este viernes en un comunicado la Policía Nacional.

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El arrestado tenía su base en España tras huir en 2025 de Alemania tras ser condenado

El arrestado era considerado el líder de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína y cannabis, que habría asentado su base de operaciones en España tras huir en otoño de 2025 de Alemania para eludir el cumplimiento de una pena impuesta.

Este individuo hacía de nexo de unión entre las personas implicadas en las transacciones ilegales -proveedores, compradores y repartidores- y principalmente se encargaba de la recepción y entrega de las sustancias estupefacientes y de la entrega del dinero, además de facilitar turismos con compartimentos ocultos a los repartidores.

Al arrestado le constaban dos delitos de robo a mano armada, siete delitos de secuestro y cuatro delitos de tráfico de drogas, y también se le ha detenido por un delito de falsedad documental, ya que se identificó con un pasaporte y carnet de conducir de Suecia, país con el que no tenía ningún vínculo.

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En octubre las autoridades alemanas insertaron tres órdenes europeas de detención y entrega y el pasado fin de semana fue localizado en Fuengirola, por lo que, una vez que se le identificó plenamente, agentes policiales adscritos a la UDYCO-Costa del Sol le detuvieron.