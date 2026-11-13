La policía apuntó que el joven caminó por un terreno rocoso y accidentado y cayó por un terraplén empinado.

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William, cuyo apellido no ha sido revelado, desapareció el viernes pasado mientras estaba acampando con un amigo en una zona boscosa unos 180 kilómetros al este de Melbourne, Australia. Las temperaturas extremadamente bajas registradas durante la noche habían generado preocupación entre las autoridades por el bienestar del muchacho, de 17 años.

Perros policía, buzos y helicópteros participaron en la búsqueda. William fue localizado este jueves por la mañana y se reunió con su aliviada familia, que dijo que no había sufrido heridas pero que "tendría que castigarlo de por vida".

Estaba dormido en el lecho seco de un río cuando una tripulación de helicóptero lo localizó. En las imágenes captadas por el helicóptero de rescate, se observa al joven tapado con una toalla que usó de manta para poder protegerse del frío y también del efecto directo del sol. Había horas en las que tuvo que soportar mínimas de hasta tres grados.

El inspector Jason Benbow explicó que el adolescente se despertó con el propio ruido del helicóptero y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La policía apuntó que el joven caminó por un terreno rocoso y accidentado y cayó por un terraplén empinado.

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No llevaba nada más que la ropa puesta y las botas de montaña, pues el móvil, la comida y el agua se habían quedado en la zona del camping. Su amigo lo buscó sin éxito y cuando este vio que el compañero no volvía, dio un grito de alarma.

Los rescatistas llevaron a William a un lugar seguro y le dieron una dona y una botella de agua antes de trasladarlo al hospital para su revisión. La madre del chico, Elizabeth Barkley, les dijo a los periodistas que el adolescente solo tenía "unos pocos rasguños" y que parecía estar en buena forma y con buena salud. "Está bien, todo parece estar bien, goza de perfecta salud", añadió.

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"Se quedó quieto en un sitio esperando a ser rescatado y estoy contentísima de que esté vivo", expresó Barkley. En tono de broma, añadió: "Nunca más volverá a salir de casa".

La policía informó que los agentes se emocionaron al encontrar al adolescente con vida. "No ocurre siempre", sostuvo el inspector interino de la policía del estado australiano de Victoria, Jason Benbow.

"Estoy seguro de que pronto tendrá una historia que contarnos, y estamos muy interesados en escucharla", agregó el funcionario.