Su familia lleva meses peleando para que la federación catalana permita a Luca jugar en una categoría inferior

Marc Arumí, del volante de un camión a apicultor de miel ecológica en Girona: "Las abejas me engancharon"

Compartir







Luca tiene 10 años, pesa tan solo 10,5 kilos y quiere jugar al fútbol con los niños de su edad, pero son demasiado grandes para él. Su familia lleva meses peleando para que la Federación Catalana de Fútbol (FCF) le permita competir en categorías inferiores por su seguridad, pero de momento no han conseguido una solución.

A punto de cumplir 11 años, Luca es un apasionado del fútbol: "Me gusta marcar goles, me lo paso muy bien". Esta temporada su club está federado a su equipo y la normativa le obliga a jugar con niños de su edad. Sin embargo, para Luca, que mide 1,07 metros, sus compañeros del equipo son demasiado grandes y un golpe durante un entrenamiento o un partido de fútbol puede ser muy peligroso.

Iván Pascual, padre de Luca, lleva meses intentando que la federación cambie la normativa para que su hijo pueda jugar al fútbol en categorías inferiores con otros niños con características físicas más similares: "Le hemos pedido a la federación que haga una excepción o que adapte la normativa para que la ficha esté adaptada a su condición física, no a su edad cronológica".

El único caso diagnosticado en España

Luca nació con una enfermedad ultrarrara causada por una mutación de un gen que afecta a su desarrollo. Su padre explica que "a nivel madurativo está como un niño de cinco o seis años y de condición física mide un 1,7m y pesa poco más de 10 kilos".

El suyo es el único caso diagnosticado en España y a pesar de las insistencias de familiares y compañeros, la Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha desestimado la petición de una ficha adaptada a una categoría inferior. La petición de cambiar la categoría en la que Luca juega al fútbol no es una preferencia, "un golpe con un niño que pesa cuatro veces más que él que está rondando los 40 kilos", explica su padre, "es por su seguridad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Luca solo quiere seguir jugando en igualdad de condiciones y a la espera de una respuesta del tribunal de apelación, sigue jugando en el equipo de fútbol que le corresponde por su edad. "Es una pieza fundamental en este equipo y Luca para nosotros significa todo", señala Natxo Cornet, el entrenador de Luca.