Detienen a la novia del surfista Kurt Van Dyke, asesinado y torturado hace nueve meses en su casa

La novia, que no sufrió daños, fue encontraada atada de pies y manos en la casa.

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La novia de una leyenda del surf californiano, Kurt Van Dyke, que fue brutalmente asesinado en Costa Rica ha sido arrestada nueve meses después de que denunciara a la policía que ambos habían sido víctimas de un violento allanamiento de morada.

La joven de 34 años -el surfista tenía 66- dijo en un principio a las autoridades que se encontraba en la ducha cuando se produjo el ataque de dos asaltantes. Fue encontrada atada de pies y manos en el lugar del crimen y su coche fue robado aunque encontrado poco después. No resultó gravemente herida.

El surfista fue encontrado debajo de la cama con heridas de arma blanca y signos de asfixia

Ahora, ella ha sido arrestada como supuesta cómplice de los atracadores junto con un hombre de 34 años. Quedan otras dos persoas que no han sido localizadas.

El cuerpo del surfista, una leyenda en la zona, fue encontrado debajo de la cama con múltiples heridas de arma blanca y signos de asfixia.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el 14 de febrero, cuando la mujer se encontraba en la vivienda de Van Dyke, el hombre detenido ahora ingresó en la casa del surfista junto con otros dos que todavía no han sido identificados. Los sospechosos habrían utilizado la violencia para intentar obtener las claves de las tarjetas bancarias de la víctima. Al no conseguir la información, lo golpearon y torturaron.

Van Dyke, de 66 años, era un empresario estadounidense propietario del Hotel Puerto Viejo y reconocido en la zona caribeña, donde residía desde hacía décadas.

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“Mi hermano era una persona muy bondadosa y generosa que ayudaba a casi cualquiera”, declaró su hermano, Peter Van Dyke, al San Francisco Chronicle . “Kurt jamás haría daño a nadie y siempre estaba ahí cuando lo necesitabas”.