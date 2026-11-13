Los presos en Wandsworth están 22 horas sin hacer nada y cuentan con una cama, un lavabo y un inodoro.

Así han sido las primeras horas de Russell Brand en prisión: aislado en su celda, entre insultos y refugiado en la Biblia

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Russell Brand vivirá un "infierno en la tierra" dentro de la prisión de Wandsworth. Son las palabras del antiguo recluso Chris Atkins a la BBC en las que reconoce que "el primer mes es, sin duda, el peor. El impacto psicológico es absolutamente colosal. Fue colosal para mí y va a ser diez veces peor para él debido a la naturaleza de sus delitos y a la altura desde la que ha caído. Tiene que asimilarlo, y el impacto físico de verse atrapado repentinamente en un calabozo durante semanas, sin nadie con quien hablar la mayor parte del tiempo, es espantoso".

Chris Atkins, que cumplió ocho meses de condena por fraude fiscal en esta prisión escribió un libro en el que narró su experiencia. Destacó que lo que más impacta a los recién llegados es el ruido que hacen sus compañeros: "El ruido constante, te paraliza al entrar. Hay siempre gente gritando, dando golpes, amenazando, riéndose, gimiendo, llorando o hasta aullando como si fueran lobos. Es como si alguien hubiera descargado todos los efectos de sonido y los estuviera reproduciendo a todo volumen a la vez", escribió.

También describió, con mucha precisión, el tipo de personas que están encerradas en esta prisión: "Es básicamente una mezcla entre 'Porridge' y 'Alguien voló sobre el nido del cuco', y está llena de las personas más aterradoras que he visto en mi vida. Además, todo el edificio parece estar atrapado en 1895".

Los presos en Wandsworth están 22 horas sin hacer nada

Wandsworth es una prisión situada a las afueras de la ciudad de Londres y está considerada como una de las más duras del Reino Unido. Según un informe de Charlie Taylor, inspector jefe de prisiones, los presos están 22 horas diarias en sus habitaciones sin hacer nada. Además, el ambiente es realmente violento y las peleas entre reclusos son muy habituales.

Brand, de 51 años, fue declarado culpable hace una semana de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, y el lunes fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión.

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En Wandsworth, la realidad, es que la llegada del actor y cómico ha sido recibido con una mezcla de excitación y desprecio. Lo primero porque se puede ver como un factor de entretenimiento, pero los delitos que ha cometido, sexuales, también son muy mal vistos entre los propios presos, que lo pueden tener como un objetivo.

En principio, Russell tendría su propia celda con cuenta con una cama, un lavabo y un inodoro. Dependiendo de la sección se le pueden añadir televisión y hervidor de agua.

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El ex presentador de televisión y comediante recibió un paquete de bienvenida para la noche. Este contiene artículos como galletas, bolsitas de té, una bolsita de cereales, azúcar y un cartón de leche. Según la organización benéfica Prison Reform Trust, esto tiene como objetivo ayudar a los reclusos hasta que puedan comprar productos en la tienda de la prisión.

Obtener permiso para hacer llamadas telefónicas y completar las solicitudes de visitas puede llevar mucho tiempo en esta cárcel, lo que se puede convertir en un hándicap para los presos.

Así han sido las primeras horas de Russell Brand en prisión

Una persona cercana ha narrado cómo han sido las primeras horas de Russell Brand en prisión. Lo primero que ha intentado es no dar muestras de miedo, y hacer caso omiso a las burlas y amenazas de otros preosos. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de sus primeras horas en prisión es el protagonismo que han cobrado sus creencias religiosas. Brand, que en los últimos años ha hablado abiertamente de su conversión al cristianismo, habría encontrado en la lectura y la oración una manera de sobrellevar su nueva realidad, según el Daily Mail.

Una de las fuentes del medio da una certera radiografía de la realidad que le queda por vivir a Brand durante los próximos años. "Solo sale de su celda para recoger la comida a la hora de las comidas y después regresa. Va como una sombra".