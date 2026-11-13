Javier Sánchez y Esther Latorre habían pedido la curatela de su hija mayor antes de su asesinato

Doble crimen de Tauste, Zaragoza: Carlota Sánchez 'impulsó' a su novio a matar a sus padres, según el auto de la jueza

Compartir







Olga, la hija menor de Javier y Esther, matrimonio asesinado por la presunta inducción de su propia hija Carlota, ha interpuesto una demanda civil para hacerse con la tutela de su hermana. Según ha podido saber el Heraldo, Javier Sánchez y Esther Latorre habían pedido la curatela de su hija mayor -diagnosticada de esquizofrenia y actualmente embarazada- pocos meses antes del terrible suceso. Esta medida judicial fija el nombramiento de una persona -el llamado curador- para ayudar a otra que necesita asistencia para ejercer determinados aspectos de su capacidad jurídica.

La hija del matrimonio asesinado en Tauste, Carlota Sánchez, y su novio, Luis Carlos, llevan en prisión desde el pasado jueves 13 de agosto. La pareja ingresaba en la cárcel de Zuera tras la decisión de la jueza encargada del caso. La magistrada del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, decretaba prisión provisional sin fianza para Carlota y para su novio Luis Carlos al considerarles presuntos autores del doble crimen.

La jueza encargada del caso considera que Carlota, hija del matrimonio, fue la que impulsó a su novio Luis Carlos a cometer el delito, según recogen desde el medio local 'Heraldo'. En el auto de prisión, la magistrada apunta que el asesinato de Javier y Esther fue un crimen "planificado y ejecutado por ambos" en la madrugada del pasado 8 de agosto.

La jueza del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros de Zaragoza apuntaba a que que los dos investigados "accedieron al interior del domicilio de las víctimas cuando estas se encontraban 'ausentes' y aguardaron allí a su llegada". Tal y como informaba ‘El Español’, la detenida pedía dinero habitualmente a sus padres y “cada vez que iba a verlos a casa había gritos”.

La hija del matrimonio no tenía trabajo y dependía económicamente de sus padres. Tanto ella como su novio Luis Carlos vivían en un piso de Zaragoza propiedad de Javier y Esther. El colombiano, de 30 años, no tenía regularizada su situación en España y tampoco tenía trabajo.