Expulsan a Marruecos a un imán radical investigado por la Guardia Civil en Huelva

Utilizaba su influencia para transmitir mensajes que promovían la segregación social

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Una persona que ejercía de imán en la provincia de Huelva ha sido expulsada a Marruecos este viernes, tras una investigación de la Guardia Civil, efectuada de manera conjunta con el CNI. El hombre difundía mensajes e interpretaciones religiosas compatibles con narrativas radicales y postulados excluyentes.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado el hombre utilizaba su posición de liderazgo e influencia en una comunidad religiosa de Lepe, Huelva, para transmitir mensajes que promovían la segregación social, el rechazo a determinados valores democráticos y la confrontación ideológica con el entorno social de acogida. La actividad desarrollada tiene especial incidencia debido a la posición de autoridad del investigado y a su capacidad de influencia sobre un número significativo de fieles.

Durante la investigación se observó la difusión reiterada de contenidos compatibles con dinámicas de radicalización y contrarios a los principios de convivencia, integración y respeto recogidos en el ordenamiento jurídico español.

Expulsado a Marruecos

De acuerdo con la normativa de extranjería y seguridad nacional en base a las actuaciones practicadas, se ha tramitado un procedimiento administrativo contra esta persona por presuntas actividades contrarias a la seguridad nacional. Finalmente, la investigación ha culminado con la expulsión del imán a Marruecos este viernes.

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La materialización de esta medida se ha realizado de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Huelva. Las actuaciones realizadas se enmarcan en la labor permanente de la Guardia Civil para identificar y neutralizar actividades que puedan representar una amenaza para la Seguridad Nacional, con especial atención a la detección temprana de procesos de radicalización.