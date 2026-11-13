Detenido en Castellón un cuarto miembro de 'Blocus Vlc', un joven de 16 años

El menor ha sido plenamente identificado como uno de los participantes en el chat 'Blocus Vlc'.

En la última semana han sido detenidas un total de 18 personas, 13 de ellas menores, vinculadas al grupo 'Blocus'

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La Policía Nacional han detenido este viernes en la provincia de Castellón a otro supuesto miembro del llamado movimiento 'Blocus Vlc', un joven de 16 años al que se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

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La detención se ha llevado a cabo sobre las ocho y cuarto de esta mañana un lugar no especificado de la provincia de Castellón y se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición de Fiscalía de Menores, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El menor ha sido plenamente identificado como uno de los participantes en el chat 'Blocus Vlc', donde presuntamente llevaba a cabo labores de coordinación junto a otros participantes, haciendo llamamientos a cometer incendios y cortar las calles para poder saquear los establecimientos del centro de València.

Se trata de la cuarta detención llevada a cabo por la Policía Nacional en Valencia en las últimas semanas, en el marco de las investigaciones en torno al grupo 'Blocus Vlc', cuyos miembros instigaban a otros a cometer saqueos y actos de pillaje en comercios de la zona centro de la ciudad de València la tarde del sábado 31 de octubre.

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El 28 de octubre ya se arrestó a un joven de 17 años, presunto creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en aplicaciones de mensajería instantánea, sobre quien la Fiscalía especializada decretó su ingreso en un centro de menores.

Dos días después, el viernes 30 de octubre, la Policía Nacional detuvo a otro de 18 años en la localidad valenciana de Alfafar por su participación activa en las mismas y tras su puesta a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión provisional.

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Al día siguiente, en la tarde del 31 de octubre, se detuvo a un menor de 16 años en las inmediaciones de la plaza de toros de València, lugar elegido por los miembros de dicho grupo para provocar actos vandálicos, de pillaje y saqueos durante esa tarde, que llevaba guantes y prendas para tapar su rostro, así como un teléfono móvil que le fue intervenido. A estos tres detenidos se suma ahora este nuevo arresto y continúan las investigaciones, según las mismas fuentes.

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La responsabilidad penal empieza a los 14, y hasta los 18, les corresponde a los padres pagar los daños que han hecho sus hijos. Pablo Gea, agobado penalista, lanza un mensaje a los damnificados por estos delincuentes: "Aquel al que le hayan reventado el coche, el negocio o cualquier cosa tienen la seguridad de que puede cobrar. Si son extranjeros o tutelados, se hace cargo el gobierno autonómico". Convocatorias, en definitiva, que terminan con consecuencias reales.