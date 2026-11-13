Una joven ataca con un cuchillo a otras dos en Cala Rajada tras una discusión por celos en plena calle

Las tres quedaron en la calle para solventar una discusión por celos que comenzó en sus móviles el día anterior.

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Todo comenzó un día antes por una discusión entre tres mujeres por celos a través del teléfono móvil. Todas quedaron para el día siguiente en plena calle para poder dirimir sus diferencias. Fue una mala idea. Al quedar en la calle Leonor Servera de Cala Rajada, según ha adelantado el Diario de Mallorca, una de las jóvenes pidió perdón a las otras dos. Pero estas no lo aceptaron. No solo eso, una de ellas le asestó un bofetón en la cara. La joven reaccionó sacando un cuchillo con el objetivo de atacar a ambas. A una de ellas le lesionó en una pierna.

Las jóvenes atacadas llamaron a una patrulla de la Policía Local de Capdepera. Mientras tanto, la joven agresora huyó del lugar de los hechos en coche. Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.