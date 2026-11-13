Un enfrentamiento entre dos conductores en Málaga acaba con un apuñalado y un detenido
La victima denuncia que su agresor intentó previamente sacarle de la carretera
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Un enfrentamiento entre dos conductores en la A-397, que conecta Ronda con San Pedro de Alcántara, en Marbella, ha acabado con una persona apuñalada y la detención del presunto autor de la cuchillada.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que por estos hechos, ocurridos este jueves sobre las 22:00 horas, un hombre de 41 años ha sido detenido por amenazas graves y lesiones.
Apuñalado en el hombro
Según ha relatado la víctima, el ahora detenido intentó sacarlo de la carretera y cuando se detuvieron los dos vehículos, el supuesto agresor se bajó del coche, le amenazó y le apuñaló con un cuchillo en el hombro.
Aunque la víctima aseguró a la Policía haber escuchado detonaciones, los agentes desplazados a la zona no han localizado impactos de bala.
Las fuentes han indicado que existen denuncias previas por amenazas entre las partes implicadas.