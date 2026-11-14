El amplio dispositivo policial desplegado con grupos de élite trata de hallar cualquier pista del paradero del sospechoso

La obsesión de 'El Ruso', el autor del tiroteo y la explosión de Oviedo, con sus vecinos: creía que querían desahuciarlo

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OviedoEste sábado 14 de noviembre continúa por quinto día la búsqueda de 'El Ruso', el presunto autor de la bomba que mató a un agente en Oviedo (Asturias) e hirió de gravedad a otro en un edificio de la ciudad.

Después de intentar encontrarlo sin éxito durante el resto de la semana, se mantiene un amplio dispositivo policial para localizarle. Ya se alertó de que podría ir armado, por lo que es considerado peligroso.

En el operativo participan numerosos agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional que continúan rastreando cualquier pista sobre el posible paradero del presunto responsable del explosivo, que ya fue identificado.

Posteriormente al tiroteo que inició el suceso en un inmueble del número 2 de la calle Rafael Urrusti, dejando a una menor también herida por impacto de bala, una mochila acabó explotando. El sospechoso huyó del lugar.

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Los hechos ocurrieron el martes 10 de noviembre a las 7:30 horas en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría en Oviedo. Un supuesto conflicto vecinal provocó que empezara a disparar.

Al llegar los primeros agentes al rellano de la vivienda, vieron una mochila que aparentemente contenía algún artefacto explosivo. Por eso, avisaron a los Tedax y a especialistas de la unidad canina.

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Murió un subinspector y su perro policía

Cuando sacaron el bulto a la calle para evitar riesgos para los vecinos del bloque, en el momento de manipularlo, estalló. Esto le costó la vida al subinspector Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como a su perro.

El otro agente, de los Tedax, que lo acompañaba, perdió la visión del ojo izquierdo, aunque su vida ya no corre peligro después de haber sido intervenido en quirófano.

La mujer del presunto responsable de esa bomba fue detenida de forma preventiva durante las primeras investigaciones de lo sucedido. No obstante, quedó en libertad sin medidas cautelares el jueves 12 de noviembre.

Registros en varios inmuebles sin resultados hasta ahora

El dispositivo desplegado desde entonces ha dado lugar a varios registros sin resultados, como los realizados en un edificio del barrio de Pumarín en la noche del martes o en unas naves del Polígono Espíritu Santo, a las afueras de la capital del Principado, el miércoles.

Los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) también registraron el jueves una finca próxima al edificio donde se produjeron los hechos, sin que dieran con el presunto autor, un hombre de unos 60 años con varios antecedentes por delincuencia común.

La Policía Nacional lanzó este viernes un aviso informativo a la población para advertir sobre la gravedad de realizar llamadas telefónicas falsas alertando de la supuesta presencia de artefactos explosivos.

Tras las maletas u otras bolsas halladas abandonadas en los últimos días, recordó que este tipo de comunicaciones conllevan serias repercusiones tanto para la seguridad ciudadana como en el ámbito judicial para sus autores.