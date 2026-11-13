Iván Sevilla 13 NOV 2026 - 13:36h.

El siniestro ocurrió este 12 de noviembre a las 22:30 horas en la Gran Vía de Barcelona a la altura del número 650

Tras la colisión entre la patrulla de Policía Nacional y su motocicleta, el agente resultó herido crítico, falleciendo después

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BarcelonaLuto en la Guardia Urbana de Barcelona tras la muerte este 12 de noviembre de un agente de 50 años después de chocar un vehículo policial con su moto en el centro de la ciudad condal.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital, el hombre circulaba por la calzada como un motorista más, por lo que estaba fuera de servicio en el momento de producirse el accidente.

Ocurrió pasadas las 22:30 horas en un punto a la altura del número 650 de la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Una patrulla de la Policía Nacional que iba en servicio prioritario colisionó con su motocicleta.

Herido crítico, falleció después en el hospital

El fuerte choque dejó a la víctima herida crítica. Tuvo que ser atendida y evacuada en ambulancia por los sanitarios que acudieron al lugar del siniestro. Poco después acabó falleciendo en el hospital.

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La Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (UCAT) de la Guardia Urbana de Barcelona trata de esclarecer las circunstancias del suceso que ha dejado conmocionado al citado cuerpo.

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En sus redes sociales, ha trasladado las condolencias a familiares, amigos y compañeros del agente que ha perdido la vida. También desde el consistorio les han dado el pésame.

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Con esta muerte, ya son 17 las personas fallecidas en siniestros de tráfico en Barcelona este 2026. El Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado su compromiso para seguir trabajando en reducir este tipo de tragedias.