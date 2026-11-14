El atropello tuvo lugar en la Avenida del Puerto de A Coruña

Muere un ciclista atropellado por un coche que se dio a la fuga en Castelldefels, Barcelona: el conductor está localizado

Compartir







El joven de 25 años atropellado esta madrugada en A Coruña ha perdido la vida por la gravedad de las lesiones que presentaba, según han confirmado fuentes del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).

El atropello tuvo lugar pasados unos minutos de las 02:00 horas en la Avenida del Puerto de A Coruña. Varias personas alertaron al 112 Galicia incidiendo en la gravedad del impacto y solicitando asistencia sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061,que, poco después, confirmaron el traslado de la persona herida, señalando que se trataba de un joven de 25 años de edad.

Por su parte, los agentes de la Policía Local se ocuparon de recoger datos e información para poder investigar lo ocurrido. Según los testigos, el conductor se marchó del lugar de los hechos.

Finalmente, el joven perdió la vida por la gravedad de las lesiones que presentaba.