El menor se perdió cuando hacía una salida con un grupo excursionista por un paso de montaña muy transitado

Dotaciones terrestres, la unidad de drones, la unidad canina y el grupo de actuaciones especiales han podido localizarle

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PirineosUn amplio dispositivo de los Bomberos de la Generalitat ha localizado a un menor que se encontraba perdido en el paso de montaña Coll de Banyuls-Rabós, entre Cataluña y Francia, cuando realizaba una caminata con un grupo excursionista por esa zona del Pirineo.

Se perdió cuando hacía una salida con un grupo excursionista

Los bomberos han informado este domingo de que el menor se perdió cuando hacía una salida con un grupo excursionista por un paso de montaña muy transitado por montañeros y ciclistas que conecta el municipio gerundense de Rabós con el francés de Banyuls-sur-Mer, a través del macizo de la Albera.

Dotaciones terrestres, la unidad de drones, la unidad canina y el grupo de actuaciones especiales de los bomberos han trabajado durante toda la noche en las tareas de búsqueda del menor, que han logrado localizarle. Según han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press el helicóptero de rescate hará las maniobras para evacuarlo de la zona donde ha sido encontrado, en el Coll de Banyuls.