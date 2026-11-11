Manuel Pimentel Málaga, 11 NOV 2026 - 14:44h.

Un juez de menores de Málaga le impone pagar 1.763,46 euros de indeminización a la chica y un año de tareas socioeducativas

El menor le dio un rodillazo en la cara a su compañera que le provocó una fractura de los huesos nasales, hematomas y un traumatismo craneoencefálico

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Un juzgado de Menores de Málaga ha condenado a un alumno de un instituto por romperle la nariz a una compañera durante una pelea en el recreo. El menor tendrá que cumplir un año de tareas socioeducativas y pagar una indemnización de 1.763 euros por las lesiones causadas.

En concreto, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado el recurso de la defensa del alumno, que pedía reducir la indemnización a la mitad.

Su argumento era que la chica que sufrió la agresión en la nariz había cruzado el patio para buscarle y que, de alguna forma, había asumido el riesgo. Los magistrados sin embargo, no lo ven así y mantienen la sentencia íntegra dictada por el Juzgado de Menores número 1.

Todo ocurrió el 31 de octubre de 2024, sobre las 11:45 horas de la mañana, la hora del recreo. Según el relato de los hechos probados, los dos adolescentes empezaron a discutir y la pelea acabó a golpes.

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En mitad del forcejeo, el chico le dio un rodillazo en la cara a su compañera que le provocó una fractura de los huesos nasales, además de hematomas y un traumatismo craneoencefálico. Un profesor intentó separarlos y también acabó herido, aunque no quedó demostrado que ninguno de los dos alumnos quisieran hacerle daño. Como resultado de la pelea, la chica requirió tratamiento sanitario; estuvo nueve días sin poder hacer vida normal durante la recuperación de las heridas y necesitó un mes para curarse por completo.

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La Junta se suma al recurso

La sentencia inicial, dictada el 2 de septiembre de 2025, fijó esa indemnización de 1.763,46 euros, que debían pagar el menor y sus padres. Además establecía una responsabilidad solidaria para el instituto y la Junta de Andalucía de 881,73 euros.

La defensa del menor condenadorecurrió centrándose en el dinero que se habia de abonar para la indeminzación. Invocaron el artículo 114 del Código Penal, que permite rebajar la compensación si la víctima ha contribuido al resultado final. Para ello, alegaron que ella había propiciado la situación al ir a buscarle y que el golpe fue algo "meramente aleatorio". La Fiscalía no se opuso a moderar la cantidad y la Junta se sumó al recurso, pero la Audiencia ha desestimado todas estas pretensiones.

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Los magistrados admiten que hubo una "riña mutuamente aceptada", pero dejan claro que cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos. La chica fue absuelta y el chico es el único condenado. Él resultó completamente ileso de la pelea.

Para el tribunal, una cosa es una discusión entre jóvenes y otra muy distinta propinar un rodillazo en la cara. El golpe fue lanzado por el condenado y no se ha demostrado que la menor agredida buscara ese resultado. Por eso, el hecho de cruzar el patio no le quita responsabilidad a él ni justifica que se le perdone parte de la deuda.