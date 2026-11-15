Iván Sevilla 15 NOV 2026 - 10:15h.

El aviso del colapso de la vivienda ubicada en la localidad de Ribarroja de Ebro se dio a las 8:02 horas

Los cimientos de la casa se han caído por completo, dejando una gran acumulación de piedras y otros elementos

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TarragonaUna casa se ha derrumbado este 15 de noviembre en la localidad de Ribarroja de Ebro (Tarragona) y bajo las ruinas buscan a una persona posiblemente atrapada.

Así lo han trasladado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, que están trabajando en el lugar para retirar los escombros, localizar y tratar de rescatar al hombre o la mujer que creen que puede estar ahí.

El aviso de la caída de la vivienda se dio a las 8:02 horas e inmediatamente se movilizaron los efectivos con hasta diez dotaciones. A su llegada, observaron que el inmueble había colapsado por completo.

Gran acumulación de piedras y otros elementos

Mientras despejan el suelo de la gran acumulación de piedras de los cimientos y otros elementos, sanitarios desplazados en dos ambulancias esperan por si necesitan atender a alguien.