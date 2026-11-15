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Buscan a una persona posiblemente atrapada bajo los escombros de una casa derrumbada en Ribarroja de Ebro, Tarragona

Bomberos trabajando entre los escombros de la vivienda colapsada
Hasta diez dotaciones de bomberos están trabajando en retirar los escombros. X @bomberscat

  • El aviso del colapso de la vivienda ubicada en la localidad de Ribarroja de Ebro se dio a las 8:02 horas

  • Los cimientos de la casa se han caído por completo, dejando una gran acumulación de piedras y otros elementos

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TarragonaUna casa se ha derrumbado este 15 de noviembre en la localidad de Ribarroja de Ebro (Tarragona) y bajo las ruinas buscan a una persona posiblemente atrapada.

Así lo han trasladado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, que están trabajando en el lugar para retirar los escombros, localizar y tratar de rescatar al hombre o la mujer que creen que puede estar ahí.

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El aviso de la caída de la vivienda se dio a las 8:02 horas e inmediatamente se movilizaron los efectivos con hasta diez dotaciones. A su llegada, observaron que el inmueble había colapsado por completo.

Gran acumulación de piedras y otros elementos

Mientras despejan el suelo de la gran acumulación de piedras de los cimientos y otros elementos, sanitarios desplazados en dos ambulancias esperan por si necesitan atender a alguien.

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