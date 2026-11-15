Emergencias ha recibido el aviso del accidente a la 1:45 horas

Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima

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IbizaUn motorista de 75 años ha fallecido este domingo de madrugada tras colisionar contra un coche cuando circulaba por el kilómetro uno de la carretera E-20, a su paso por Ibiza, ha informado el Servicio de Emergencias de las Islas Baleares.

Emergencias ha recibido el aviso del accidente a la 1:45 horas y ha movilizado una unidad de soporte vital avanzado, otra de soporte vital básico y un vehículo de Intervención Rápida (VIR), ha señalado esta misma fuente en un comunicado remitido a EFE.

En el lugar de los hechos, los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.