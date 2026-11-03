Celia Molina 03 NOV 2026 - 12:02h.

El creador de contendido, especializado en culturismo, falleció en un accidente de moto el pasado 30 de octubre, en Miami, EEUU

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que ha fallecido a los 30 años: jugaba en el Tenerife, estaba casado y tenía una hija

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La novia del influencer Liam Fitzgerald, que contaba con un millón de seguidores en Instagram, ha comunicado, a través de las redes sociales, que este creador de contenido especializado en fitness y culturismo y modelo de Only Fans ha fallecido a los 29 años. "Comparto con vosotros la devastadora noticia de que Liam falleció tras un accidente de moto el 30 de octubre, sobre las 2 de la madrugada", ha comunicado su pareja.

Hace apenas dos semanas, el propio Liam había publicado en sus redes las fotografías de la celebración de su 29ºcumpleaños, disfrutando de la costa de Miami sobre un yate. El joven, que se había hecho un nombre en el mundo del culturismo, solía dar consejos sobre estilo de vida y finanzas en Instagram. También era conocido por tener heterocromía: un ojo de cada color.

Como influencer, daba clases de asesoramiento y entrenamiento a nivel individual. A pesar de su buena salid física, Fitzgerald sufrió heridas graves en el accidente, cuyas causas aún no han trascendido a los medios de comunicación.

"Su vida se vio truncada por un accidente de moto"

"No hay palabras para describir la pérdida de alguien tan especial como Liam. Era una luz resplandeciente. Tenía la capacidad de iluminar cualquier estancia en la que entraba, una personalidad imposible de olvidar y un corazón capaz de amar profundamente. Desde su familia y amigos hasta sus compañeros de equipo, pasando por desconocidos y personas de todo el mundo, inspiró a muchísima gente. Amaba a los suyos con toda su alma y los habría protegido con todo lo que tenía", dice una publicación en su cuenta de Instagram.

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"La ética de trabajo de Liam era increíble. Cuando se proponía algo, lo daba todo. Tenía talento para casi cualquier cosa que intentara y estaba muy orgulloso de la vida que se estaba construyendo y de todo lo que había logrado. Le encantaba grabar, crear y editar vídeos para compartir sus experiencias e inspirar a otros. Quería que creyéramos que, por muy difícil que se ponga la vida, siempre puedes levantarte y convertirte en una mejor versión de ti mismo", continúa el comunicado.

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"Él sabía que el alcohol le estaba haciendo daño"

"Liam también tenía sus propias dificultades. Luchaba contra el alcohol de forma intermitente y sabía que le estaba haciendo daño. Compartimos esto con la esperanza de que su historia llegue a alguien que lo necesite. Si estás librando esa batalla, por favor, mantente fuerte, acude a tus seres queridos y pide ayuda. No tienes por qué luchar solo.Liam no era perfecto y nunca fingió serlo. Pero siempre se esforzaba por crecer y mejorar. Tenía sueños, ambiciones y tanta vida por delante", han revelado sus familiares, con total sinceridad.

"Acababa de cumplir 29 años. Tantos lugares por visitar, tantos recuerdos por crear y tanta gente a la que amar. Su vida se vio trágicamente truncada en un accidente de moto, dejando tras de sí un dolor que las palabras nunca podrán describir. Su risa, su energía, sus logros y los recuerdos que dejó vivirán para siempre a través de todas las personas a las que llegó", añaden.

"Por favor, tened presentes en vuestros pensamientos y oraciones a su familia, amigos y seres queridos. La vida es frágil. Abraza más fuerte a tus seres queridos, diles que los quieres, perdona cuando puedas y nunca des por sentado que tienes más tiempo. Liam, eras único. Brillabas con tanta intensidad, y el mundo está más apagado sin ti aquí. Vuela alto. Nunca te olvidaremos.Con amor en nuestros corazones para siempre, descansa en paz. Su familia: Penny, Natalie, Dermot, Bethany y su novia Jamie", concluye el texto.