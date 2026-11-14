La Policía analiza los restos de la bomba de Oviedo para averiguar cómo fue fabricada

Los especialistas tratan de identificar los componentes utilizados en el explosivo

La obsesión de 'El Ruso', el autor del tiroteo y la explosión de Oviedo, con sus vecinos: creía que querían desahuciarlo

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OviedoLa investigación sobre la explosión de Oviedo continúa centrada en determinar cómo fue fabricado el potente artefacto que acabó con la vida del guía canino Juan José Rodríguez, 'Jota', y de su perro 'Deny', además de dejar herido de extrema gravedad a un agente Tedax.

Según publica 'El Comercio', los restos de la bomba han sido trasladados desde Oviedo hasta el laboratorio central de la Comisaría General de Policía Científica, en Madrid.

Analizan los restos del artefacto

Los especialistas tratan de identificar los componentes utilizados en un explosivo que estaba cargado de metralla y cuya capacidad destructiva ha llevado a los investigadores a estudiar la posibilidad de que se tratara de un artefacto de amonal elaborado con nitrato amónico y polvo de aluminio.

El análisis será clave para determinar también si Manuel F., conocido como 'El Ruso', pudo contar con ayuda para fabricar la bomba y de dónde habría obtenido los precursores necesarios.

Continúa la búsqueda de 'El Ruso'

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene este sábado, por quinto día, un amplio dispositivo para localizar al responsable del artefacto explosivo.

En el operativo de búsqueda participan numerosos agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional que continúan rastreando cualquier pista sobre el posible paradero del presunto autor, que ya ha sido identificado y podría ir armado.

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El dispositivo desplegado desde entonces ha dado lugar a varios registros sin éxito, como los realizados en un edificio del barrio de Pumarín en la noche del martes o en unas naves del Polígono Espíritu Santo, a las afueras de la capital del Principado, el miércoles por la mañana.

Los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) también registraron el jueves una finca próxima al edificio donde se produjeron los hechos sin que dieran con el presunto autor, un hombre de unos 60 años con varios antecedentes por delincuencia común.